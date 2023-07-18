MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star eleme adayları kim oldu? MasterChef All Star 18 Temmuz eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada takım kaptanları ve kırmızı ile mavi takımlar belli oldu. Yarışmacılar ikinci haftanın ilk takım oyununa çıktı. Mutfakta tüm hünerlerini sergileyen takımlar arasından biri gün sonunda iki eleme adayını çıkardı. Lezzet takipçileri ise ''MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?'' araştırmaları yapıyorlar. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 03:00