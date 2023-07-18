MasterChef'te takımların heyecanlı mücadeleleri devam ediyor. Eleme sonrası ilk takım oyunu kıran kırana geçti. Mavi takım Eda kaptanlığında, kırmızı takım ise Barış kaptanlığında tezgah baş��na geçti. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. İşte, 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları...
MASTERCHEF ALL STAR TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da ikinci haftanın ilk takım oyununda şefler takımlardan 7 bölgeden 7 tatlı konseptini 45 dakikada çıkarmalarını istedi.
7 bölgeden 7 tatlı (Cezerye, fırın sütlaç, kadayıf dolması, katmer, laz böreği, nevziye, şambali) konseptini takımlar başarı ile çıkardı ve şefler değerlendirmede bulundu. Kıran kırana lezzet mücadelesinin kazananı Kırmızı Takım oldu.
Takım yarışını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık rekabetine çıktı. Bu aşamada demirhindi ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi ve 45 dakika süre verildi.
Çıkan tabakların değerlendirilmesiyle beraber Eda ile Burcu son ikiye kaldı. Günün bireysel dokunulmazlığını Burcu aldı. Eda'nın altın kaptanlık rozeti ise gümüşe çevrildi
MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!
All Star'da haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti ve akabinde eleme adayları belli oldu. İlk isim, dokunulmazlığı alan Burcu'nun tercihi ile Ayaz potada yer alırken günün ikinci adayı olarak da Mert seçildi.