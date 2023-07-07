TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE? | Terminatör 6: Kara Kader filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TV'de ekrana gelecek olan Terminatör 6 filmi heyecanla bekleniyor. Bilim Kurgu türündeki 2019 yapımı film, heyecan dolu sahneleriyle sinemaseverleri bekliyor. Peki, Terminatör 6 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Terminatör 6: Kara Kader filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Terminatör 6: Kara Kader filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı bilim kurgu filmi Terminatör 6: Kara Kader detayları haberimizde...

TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.