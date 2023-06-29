Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon 3 kulvarda yer alacak Aslan, Sturm Graz ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - STURM GRAZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.