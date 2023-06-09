BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 9 Haziran Cuma günü yayınlanması beklenen yeni bölüm için heyecan dorukta. 9 Haziran Cuma günü Survivor'un yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 9 Haziran Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
BUGÜN SURVİVOR VAR MI? 9 HAZİRAN SURVIVOR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
TV 8 yayın akışında 9 Haziran Cuma günü Survivor yeni bölümü yayınlanacak olarak gözükmektedir. Survivor'da eğlen bakalım oyunu oynanacak.