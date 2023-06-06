SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor finaline son bir eleme kaldı ve yarışmacılar finale kalmak için kıyasıya mücadeleye girdi. Detayları merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isim detayları...

Survivor yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor finaline son bir eleme kaldı ve yarışmacılar finale kalmak için kıyasıya mücadeleye girdi. Detayları merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isim detayları...

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor adayları, İstanbul'daki finale kalacak isimlerin belli olacağı toplu oylama konseyine çıktı. Yapılan son eleme sonrası dört ismin finale kalacağını bildirdi.

Bu aşamadan önce üç dokunulmazlık ve bir eleme olacağını da belirtti. Gerçekleşen toplu oylama neticesinde bir isim perşembe günü hayallerine bir adım kala veda edecek.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim aynı zamanda ilk eleme adayını belirledi.

Dokunulmazlığı kazanan Yusuf, zorlu final öncesinde Ertuğ'u ilk eleme adayı olarak belirledi.