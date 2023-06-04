Jurrasic World filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Jurrasic World filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Colin Trevorrow'un yönettiği ve başrollerinde Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Nick Robinson'un yer aldığı film hakkında sorgulanan Jurrasic World filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Jurrasic World filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Colin Trevorrow'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic World filminin konusu ne? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE?

"Jurassic World" filmi, Steven Spielberg tarafından yaratılan "Jurassic Park" serisinin devamı niteliğindedir. Filmin konusu, önceden başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park projesinden yıllar sonra, Isla Nublar adlı bir adada kurulan ve dinozorların yaşadığı bir tema parkı olan "Jurassic World"e odaklanır.

Jurassic World, başarılı bir şekilde ziyaretçi çeken bir park haline gelmiştir. Ancak insanların ilgisini canlı tutmak için park yönetimi, yeni bir yaratık olan ve hibrit bir dinozor olan Indominus Rex'i yaratır. Ancak Indominus Rex beklenmedik şekilde kontrol dışına çıkar ve adadaki diğer dinozorları da tehdit etmeye başlar.

JURRASIC WORLD OYUNCULARI KİM?

Bryce Dallas Howard

Chris Pratt

Nick Robinson

Ty Simpkins

Katie McGrath

Irrfan Khan

Lauren Lapkus

JURRASIC WORLD FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jurrasic World filminin yapım yılı 2015'tir.