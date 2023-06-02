2 HAZİRAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

2 HAZİRAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 2 Haziran 2023 Cuma günü Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 13:00