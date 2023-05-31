Kuruluş Osman 128. BÖLÜM İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 128. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 128. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 128. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 128. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?

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BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İN İZİNDE

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?

TEKFUR VALENS VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİ!

Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

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FATMA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?

OSMAN BEY VE OBA AHALİSİ BU CENDEREDEN NASIL KURTULACAKTIR?

Tekfur Valens, Osman Bey'in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey'le bir cenk etme hevesindedir. Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens'e karşı koyabileceklerini anlatır. Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens'in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey'i derin bir cendereye sokar.

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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👉KURULUŞ OSMAN 128. BÖLÜM İZLE