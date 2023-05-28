SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. 2. dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da kazanan isim belli oldu. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar günü Survivor'da yaşananlar...

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 28 Mayıs Pazar günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. Pazar akşamı Survivor'da yarışmacılar kinci dokunulmazlık oyununa çıktı.İkinci dokunulmazlığı Kazanan isim Yusuf oldu. Haftanın ilk adayı Nefise olmuştu. İkinci isim olarak da Cansu seçildi.