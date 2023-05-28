Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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