Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Survivor son bölümünde bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar arabanın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdi. İlk etabın kazananı Kırmızı takım olmuştu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor araba ödülünü hangi takım kazandı? İşte 12 Mayıs 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Survivor son bölümünde bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar arabanın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdi. İlk etabın kazananı Kırmızı takım olmuştu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor araba ödülünü hangi takım kazandı? İşte 12 Mayıs 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 etaptan oluşan bölümün ilk etabını Kırmızı takım 2-0 kazandı ve Mavi takıma karşı avantaj sahibi oldu. Araba ödülünün hangi takıma verileceği, 12 Mayıs'ta oynanan ikinci etapta takımlar kıyasıya mücadele etti. Kırmızı takım, ikinci etabı 3-2 kazandı ve 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununu kazanan Kırmızı takımın 5 yarışmacısı, arabaların sahibi odlu. Ayrıca kazanan takımın oyuncuları otelde kalıp, restoranda yemek yedi.