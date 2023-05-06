SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor 2023 yarışmasında ödül mücadelesi ve ardından dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 02:30