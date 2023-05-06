6 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

6 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 14:00