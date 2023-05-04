Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 4 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 4 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

4 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümde iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Takımların kazanma yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım haftanın iletişim ödülüne çıktı ve ilk turu kırmızı takım kazandı. İkinci turu da mavi takım aldı. Yarışı en iyilerde Yusuf'un sayısı ile alan takım mavililer oldu.