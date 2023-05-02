SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor 2023 yarışmasında ödül mücadelesi ve ardından haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana yarıştı. Üç dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazanmıştı. Peki, Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dördüncü dokunulmazlık için karşılaştı. Yarışmacılar zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dördüncü dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Yarışın kazananı mavi takım oldu ve dördüncü eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da dört eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu oldu.