SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 29 Nisan eleme adayı belli oldu!

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için takımlar oyunu kazanabilmek için mücadele ettiler. Dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayını belirledi. Kıyasıya geçen rekabetin ardından dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen bölümünde Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. İki takım dokunulmazlık oyunu kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takımdan eleme adayı belirlenecek. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

29 Nisan Survivor yayınında iki takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Kırmızı takım ise ada konseyinde eleme adayını belirleyecek.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ilk eleme adayını belirledi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.