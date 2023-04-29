29 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

29 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 29 Nisan 2023 Salı günü Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 17:30