Ateş Kuşları 14. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 28 Nisan Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 14. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 14. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluştu. Ateş Kuşları dizisi, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 28 Nisan Cuma günü yayınlanacak 14. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 14. bölüm bilgileri....

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ATEŞ KUŞLARI 14. BÖLÜM KONUSU

Barbaros'un aşk itirafı!

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.

Bahar Eyüpoğlu'nun gizemi çözülüyor mu?

Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır. Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.

Hacer, Menderes ve Naz ile yüzleşiyor!

Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.

Şirin'in büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!

Geçmişte Eyüpoğlu konağı...

Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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