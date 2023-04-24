Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 14. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 14. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 24 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 14. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 14. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.

Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.

Ömer'le birlikte olmak isteyen Süreyya son kozunu oynar ve Ömer'le birlikte olduklarını babasına söyler. Duyduklarıyla deliye dönen Hüsnü soluğu Reşat'ın yanında alır. Cemaatin önünde dünürünü rezil eden Hüsnü, Reşat'ı meslekten attırmakla tehdit eder. Artık her şeyi göze alan Ömer, onu Gamze'ye kavuşturacak bir planın hazırlığına girişir. Erdal ile nişanlanarak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği düşünen Gamze ise Ömer'in onun için hazırladığı bu büyük sürprizden habersizdir.

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