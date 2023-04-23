Teşkilat 73. BÖLÜM İZLE
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Boey: Beşiktaş maçı... Boey: Beşiktaş maçı... 21:28
Kerem: Bu kazalar bi daha olmayacak Kerem: Bu kazalar bi daha olmayacak 21:26
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Icardi penaltı kaçırdı Buruk çok kızdı! Icardi penaltı kaçırdı Buruk çok kızdı! 20:59
Bir penaltı kararı daha! Bir penaltı kararı daha! 20:38
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