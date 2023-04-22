SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 22 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

22 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Nisan 2023 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede deniz ve kara üzerine kurulan parkurlarda mücadele veren mavi ve kırmızı takımlar 2 etaplı oyunda kazanan olmak için mücadele verdi. Zorlu oyunun ilk etabında başarılı performansıyla öne çıkan kırmızı takım etabın kazananı olurken sıra erkek yarışmacıların yarıştığı 2. etaba geldi. 2. etap mücadelesi mavi takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Durum böyle olunca kazananı en iyiler oyunu belirledi.

Survivor 2023 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Kritik dokunulmazlık oyununun sona ermesiyle kaybeden mavi takım kendi içinde yaptığı eleme adayı oylaması sonrasında haftanın ilk eleme adayını belirledi.



SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda ASENA haftanın ilk eleme adayı oldu.