AİLE 7. BÖLÜM İZLE

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı, efsane kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Aile dizisi, 7. bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Diziseverlerin heyecanla beklediği Aile hakkında arama motorlarında araştırılan 'Aile son bölüm izle, SHOW TV Aile dizisi 7. bölüm tek parça full izle - Aile yeni bölüm canlı izle' konularını haberimizde derledik...

AİLE SON BÖLÜM İZLE | Show TV'nin yeni yapımı, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan Aile, diziseverler tarafından heyecanla beklenen 7. bölümüyle ekrana geldi. Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde toplarken arama motorlarında Aile son bölüm izle, SHOW TV Aile dizisi 7. bölüm tek parça full izle - Aile yeni bölüm izle sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

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AİLE DİZİSİ 7. BÖLÜM KONUSU

Sofrada çıkan tartışmadan sonra Aslan ve Devin'in evliliği büyük bir çıkmaza girer. Devin eşyalarını toplayıp evi terk ederken çift boşanma noktasına gelir.

Bu süreçte kendini işe veren Aslan, yurt dışındaki kumarhaneleri elden çıkarmak için harekete geçer. Ancak bu durum onu iş ortağı Serhat Koruzade'yle karşı karşıya getirir. Diğer taraftan Hülya da Aslan'ın aldığı bu kararı desteklemez.

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Koruzadeler'le ilişkilerinin bozulmaması için İbo'yla iş birliği yapar. Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını da öğrenecektir.

Devin ise bu süreçte kliniğe gitmeye ara verir. Bu durum en çok Cihan'ı etkilerken; seanslarına kaldığı yerden devam etmek isteyen Cihan, her yolu deneyecektir.

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Aslan ve Devin, beklenmedik bir olay sebebiyle haftalar sonra bir araya gelseler de barışmak için herhangi bir adım atmazlar. Ancak o gece, birbirlerine olan hisleri sayesinde ilişkileri bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir.

Serhat, İzmir'de işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan Yağmur'un izini sürmeye başlar. Ati'nin yardımıyla Yağmur'un ev adresini bulur. Şimdi Yağmur'u büyük bir mücadele beklemektedir.

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Diğer taraftan Yağmur'un eskortluk geçmişi hakkında istediği kanıtlara ulaşan Hülya ise gerçekleri ortaya çıkaracak, bu durum başta Aslan ve Devin olmak üzere tüm aileyi yeni bir tehlikeye sürükleyecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI