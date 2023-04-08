8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 8 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 8 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
8 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
8 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
8 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde 1. eleme adayı Merve oldu.