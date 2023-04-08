SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 8 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da gecenin eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023- 01:30