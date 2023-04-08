SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 8 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da gecenin eleme adayı kim olacak? Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023- 14:00
8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 8 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 8 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
8 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
8 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.