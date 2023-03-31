Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 31 Mart Cuma tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 31 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da heyecan, takımların birleşmesinin ardından devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 31 Mart Cuma tarihli bölümde ise Suvivor anlat bakalım oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 31 Mart 2023 Survivor Bil Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kazanan takım...

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 31 Mart Cuma günü yayınlanacak bölümde Anlat Bakalım oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 31 Mart Cuma günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...





31 MART CUMA SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Mart Cuma günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.