Üç Kız Kardeş 43. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 43. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 43. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full iizle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Mart Salı günü yayınlanan 43. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 43. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan'ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan'a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer'in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer'i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin'i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan'a bile inandıramaz.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Derya, Mustafa'yla ayrılıklarının arkasında Sevilay'ın olduğunu düşünerek yüzleşmek için soluğu onun kapısında alır. Ancak oğlunu kaybetmekten çok korkan Sevilay'ın gözünü ne kadar kararttığından haberi yoktur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Somer'in Nesrin'e olan öfkesi, Türkan'la da aralarının iyice açılmasına sebep olur. Fakat Türkan, artık Somer'i kaybetmek istemediğini kesin bir şekilde anlamıştır ve bu sefer de kendisi barışmak için elinden gelen çabayı gösterir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Somer ise annesinin yaşadıklarından sonra, Türkan'a karşı kapıları aralanması çok zor bir şekilde kapatır. Ancak Rüçhan'ın Türkan'a yapacağı sürpriz bir teklif, her şeyin gidişatını değiştirebilecek niteliktedir.