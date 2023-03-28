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atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 24. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 28 Mart Salı günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 24. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 24. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 24. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

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Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

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Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.

Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılar? Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi? Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak?

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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