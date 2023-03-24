Ateş Kuşları 9. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 24 Mart Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 9. bölüm full izle - Ateş Kuşları ilk bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 9. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 24 Mart Cuma günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 9. bölüm bilgileri....

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ATEŞ KUŞLARI 9. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE, ZÜMRÜT'ÜN KARŞISINA DİKİLİYOR!

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez. Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir. Elindeki keskin bıçak ya Zümrüt'e ya da kendine dönecektir. Zümrüt, Çatal'a Ateş Kuşları'nın yerini söyleyecek mi?

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GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN İLK YEMEĞİ!

Gülayşe, nihayet ilk yemeğinde âşık olduğu Barbaros'un karşısındadır.

BARBAROS'UN BÜYÜK SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Barbaros, Çatal'ın oyunundan kurtulmaya çalışırken Sabit, Barbaros'un büyük sırrını öğrenir. Barbaros polistir! Peki Gülayşe, Barbaros'un bu sırrını öğrenecek mi? Aşkına kavuştuğunu zannederken bu yalan ortaya mı çıkacak?

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KÜÇÜK SABİT, ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA!

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir imtihan bekler. Sabit sokaklarda annesiyle karşılaşır. Yoksa Köksüzler için yeni bir hayat mı başlayacaktır?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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