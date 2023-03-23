Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada son olarak ödül oyunu ardından iletişim oyunu gerçekleşti. Seyirciler ise Survivor'da ödül oyununu ve iletişi kimin kazandığını merak ediyor. İşte detaylar...

Survivor'da haftaların ardından yarışmacılar aileleri ile temasa geçiyor! Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlıkların sonrasında, eleme öncesinde ilk olarak ödül oyunu ve akabinde de iletişim oyununda yarıştı. Ramazan sofrası, Dominik'te yarışmacılara sunuldu! İşte, Survivor'da kazanan ve kaybeden...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM VE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'te, ünlüler ve gönüllüler, haftanın ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kazananı ise Ramazan sofrası konseptinde tavuk suyuna cennet, humus, çiğ köfte, anne köftesi-pilav menüsü bekliyordu. Kıran kırana yarışın kazananı ve ödülün sahibi ünlüler oldu.

Muhteşem sofranın kazananı ve kaybedeni bu defa da iletişim ödülü için oyun alanında yer aldı. Oyunun ödülü, aile üyelerinden biri ile telefon görüşmesi oldu. Kadınlarda ve erkeklerde kırmızı takım kazandı, böylece aileleri ile haftaların ardından ilk kez iletişime geçebilen ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Survivor mücadelesinde eleme adayları netleşti. Beş isim içerisinden adaya veda edecek isim, cuma akşamı belli olacak.