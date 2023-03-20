SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 20 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da gecenin eleme adayı kim olacak? Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 11:20