ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE | Ömer 9. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle | Star TV

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 9. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 9. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 01:00