SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 17 Mart Survivor Anlat bakalım oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Bil bakalım ve Anlat bakalım oyunları oynandı. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım kazandı? 17 Mart Survivor 2023 Anlat bakalım oyununda ödül ne? Hangi takım ödülü kazandı? İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 02:00