Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryoya dökülen Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle bu hafta da seyircilerini ekranlara kilitliyor. 16 Mart Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan 70. bölüm için diziseverler arama motorlarında Camdaki Kız 70. bölüm full izle, Camdaki Kız son bölüm izle, Kanal D canlı izle HD, Camdaki Kız izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Camdaki Kız son bölümü...

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 16 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 70. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ı toparlama görevini üstlenen Cavit, onu terapiye gitmesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedat'ın gerçeklerle yüzleşmeye niyeti yoktur.

Sedat'ın gazabından nasibini alan Billur, yaşadıklarını Muzo'ya anlatınca Muzo duruma el atar ve Nalan konusunda da Billur'la iş birliği yapmaya devam eder.

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👉CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM İZLE

Adil'den kalan eve bakmaya giden Nalan; umduğunu bulamazken hayatında en yolunda giden şey Hayri ile ilişkisidir. Hayri de Nalan'la çok mutludur ve Türkan'a da Nalan'dan bahsetmeye niyeti yoktur.

Türkan ise gördüklerini anlamlandırmak için bir hamle yapar. Muzo Hayri'yi evine kadar takip eder.

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