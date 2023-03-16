📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16 Mart Perşembe günü 31. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 16 Mart Perşembe saat 20.00'de, 31. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 31. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM KONUSU

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi'nin görevi olgunlukla karşılaması Songül'ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

Aylin'in soğuk tavrından bir şeyler olduğunu anlayan Araz, konuşmak ister. Fakat gittikleri kafede yaşanan bir olay ilişkilerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Aylin'in yardım istediği kişi kim olacaktır?

Kıvanç'ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman'ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE