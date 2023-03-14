Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 14 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 41. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ı yeniden kazanmak için daha net adımlarla harekete geçer. Türkan ise kurmaya çalıştığı yeni hayatında git gide daha büyük zorluklarla karşılaşırken, bunların henüz sadece başlangıç olduğundan habersizdir. Rüçhan da ayrıca Türkan'ın hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Somer her şeyi düzeltmeye çalışırken, Mine de ikilinin ortasında karanlık bir gölge gibi durduğunu hatırlatmaya devam eder. Somer de artık dayanamayıp Mine'yle sert bir şekilde yüzleşir. Ancak Mine'nin söyledikleri ve Somer'in yüzleştiği şeyler, istemeden de olsa Türkan'la ilgili kafasını karıştırmaya devam edecektir. Tüm bunlara rağmen Türkan ve Somer'in barışma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken, Rüçhan'ın kuracağı tuzakla taşlar yerinden oynayacak ve Somer'in son hamlesi de herkese ve her şeye rağmen Türkan'dan vazgeçmeyeceğinin en büyük ispatı olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM İZLE

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