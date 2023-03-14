SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 14 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da gecenin eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023- 14:10