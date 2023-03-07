YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM

Yürek Çıkmazı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 15. bölümüyle 7 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 15. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil'in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep'in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep'in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep'i azlederek davayı geri çeker. Öğrendiği bu gerçekle ne yapacağını bilemeyen Halil ise, Ali Fuat'a verdiği sözü tutar ve Yürek Çıkmazı'na geri döner. Ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Yusuf nerdeyse dedesinin kopyası olmuş, dershaneye gitmesine izin verilmeyen Seray adeta eve hapsedilmiştir. Halil'in ayağa kalıp yeniden başlamaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Yılmaz'ın planı dâhilinde eve çağırılan İlker, Birsen'e talip olur. Öte yandan Halil'in eve döndüğünü şans eseri öğrenen Zeynep, kendini aldatılmış hisseder. Ondan başka herkes döndüğünden haberdardır. İkinci hayal kırıklığını ise Ali Fuat'ın davayı çektiğini öğrendiğinde yaşar. Her ne kadar uzlaştık dese de, Zeynep bu ani kararın arkasındaki gerçek nedeni öğrenmek için, Ali Fuat'ı evine sürpriz bir ziyarette bulunur.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?