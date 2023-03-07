SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor son bölüm

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam etti. Ünlüler ve gönüllüler arasından geçen dokunulmazlık oyununda hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık zırhını kazandı. Kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detaylar için "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim bilgileri.

Survivor 2023 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı belirlendi.Survivor son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayın seçilen yarışmacılara ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Survivor son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan kıyasıya mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

Kritik dokunulmazlık mücadelesi ilk olarak kadın yarışmacıların arasında oynandı. Kadın yarışmacılar zorlu parkur üzerinde kıyasıya mücadele verirken oyunun sona ermesiyle sıra erkek yarışmacılara geldi.

Erkek yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan parkurda takımlarına kazandırmak için mücadele verdi ve oyunun sona ermesiyle dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu mücadelesinde en başarılı performansı gösteren takım gönüllüler oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da kritik ada konseyi sonrasında ünlüler takımı arasında yapılan eleme adayı oylamasında en az oyu alan isim haftanın ilk eleme adayı seçildi.

Oylamada adı çıkan ve oy sayıları şöyle;

ERTUĞ -- 2

BARIŞ -- 6

Bu sonuçla eleme adayı seçilen yarışmacı BARIŞ oldu.