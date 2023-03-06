📺 Bir Küçük Gün Işığı 24. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 6 Şubat Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 24. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 24. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 6 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 24. BÖLÜM KONUSU

Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır.

Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.

Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın