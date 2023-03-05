TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 66. bölümüyle seyircisi ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 66. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 66. bölümüyle seyircisi ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 66. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

David Hartley'e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer'in kafası iyice karışırken Sacide'yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley'in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca'ya doğru ilerler. Hartley'le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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