Başrollerini Keremcem, Merih Öztürk ve Kaan Taşaner'in paylaştığı atv'nin iddialı dizisi Başım Belada, 5 Mart Pazar günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu dizi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeti başardı. Peki Başım Belada Pele - Umut Oğuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Umut Oğuz boyu, kilosu, burcu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, 5 Mart Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve dikkat çeken kadrosuyla daha ilk fragmanında milyonlarca diziseveri merak içinde bırakan dizinin başrollerinden Umut Oğuz'un gerçek hayatta kim olduğu da merak ediliyor. Peki Başım Belada Pele - Umut Oğuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Umut Oğuz boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

UMUT OĞUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'de dünyaya gelen 47 yaşındaki Umut Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayıp birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanındı. 2017 yılında Nazo reklamında oynadı.

UMUT OĞUZ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Umut Oğuz, Sevilay Oğuz ile evlidir. Çiftin, Dora adında bir oğlu var.

UMUT OĞUZ BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1,72 metre boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Umut Oğuz'un burcu Yengeçtir.

BAŞIM BELADA PELE KİMDİR?

Gerçek adı Yavuz olan Pele, bu lakabı yetimhanede almıştır. Azam'ın en yakınındaki isim olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Hedefi uğraşmadan zengin olmak ve rahata ermektir. Ancak tahmin etmediği bir karşılaşma hayallerini değiştirir.