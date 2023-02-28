SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon gümbür gümbür devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 28 Şubat Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 15:50