SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor yeni sezon gümbür gümbür devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 28 Şubat Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 28 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 28 Şubat Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
28 ŞUBAT SALI SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
4 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.