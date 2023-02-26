TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 65. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 65. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır.

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👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

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👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

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