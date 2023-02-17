Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Kızılcık Şerbeti 16. bölüm oynayacak mı?

atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin 16. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Kızılcık Şerbeti 16. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Deprem felaketinin 12. gününde yıkıma uğrayan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ederken milli yasın sona ermesiyle dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. RTÜK'ün, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin bir süre yayınlanmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, normal hayata dönmek için kanalların yayın akışlarını takip ediyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 1. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

17 ŞUBAT KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM OYNAYACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.