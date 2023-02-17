KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Deprem felaketinin 12. gününde yıkıma uğrayan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ederken milli yasın sona ermesiyle dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. RTÜK'ün, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin bir süre yayınlanmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, normal hayata dönmek için kanalların yayın akışlarını takip ediyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 1. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...
17 ŞUBAT KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM OYNAYACAK MI?
Kızılcık Şerbeti dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.