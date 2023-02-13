ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Ömer dizisi yayınlanacak mı? 13 Şubat Star TV yayın akışı

ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Ömer dizisi yayınlanacak mı? 13 Şubat Star TV yayın akışı

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 5. bölümü merak konusu oldu. Peki, 5. bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 12:30