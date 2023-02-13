ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Ömer dizisi yayınlanacak mı? 13 Şubat Star TV yayın akışı
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 5. bölümü merak konusu oldu. Peki, 5. bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 12:30
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 13 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek 5. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...
ÖMER 5. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Ömer dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.