TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin dizisinin 10 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek 8. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Barbaros Hayreddin son bölüm bilgileri...
BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Barbaros Hayreddin dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Barbaros Hayreddin dizisi tüm bölümleri için tıklayın