Gecenin Ucunda yeni ve son bölüm yayınlanacak mı? | Gecenin Ucunda 18. bölüm bu akşam var mı?

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 18. yeni ve son bölümü yayınlanacak mı?

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 18. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Gecenin Ucunda dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.