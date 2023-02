Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 5 ┼×ubat Pazar g├╝n├╝ yeni ve 53. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ son b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 53. yeni b├Âl├╝m├╝...

YARGI 53. B├ľL├ťM KONUSU

Olay yerinde Defne'nin ├žantas─▒n─▒n bulunmas─▒ ile birlikte Ilgaz'─▒n d├╝nyas─▒ ba┼č─▒na y─▒k─▒l─▒r. ├ťstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle u─čra┼čan bu ├žetenin yapabilece─či k├Ât├╝l├╝klerin b├╝y├╝kl├╝─č├╝ art─▒k herkesi tedirgin etmektedir.

"├ľl├╝ gelin" davas─▒nda bir an ├Ânce ├ž├Âz├╝me kavu┼čmak, Defne'yi bulmak a├ž─▒s─▒ndan da ├žok ├Ânemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etraf─▒ndakiler canlar─▒n─▒ di┼člerine tak─▒p, t├╝m emniyeti seferber ederek olay─▒ bir an ├Ânce ├ž├Âzmeye odaklan─▒rlar. Fakat, her t├╝rl├╝ karanl─▒k yola ba┼čvurmaktan ├žekinmeyen Yekta ile ├ľmer de bo┼č durmamaktad─▒r.

Dava dosyas─▒na dahil olan ├çetin'in s─▒rlar─▒ bir bir a├ž─▒─ča ├ž─▒karken bunun en b├╝y├╝k yans─▒mas─▒ Osman ve Aylin'in ili┼čkisine olur.

├ç─▒nar'─▒n dikkatini ├žeken Ey├╝p ise, beklenmedik bir bi├žimde olaylar─▒n tam ortas─▒nda olaca─č─▒ bir hamleyle gelir.

┼×imdiye kadar mevzu "sevdiklerini korumak" olunca her t├╝rl├╝ yolun y├╝r├╝nebilece─čine inanan Ceylin, Ilgaz'─▒n en b├╝y├╝k destek├žisidir, ancak Defne'yi bulmak hi├ž kolay olmayacakt─▒r. Kar┼č─▒lar─▒nda tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir ├žete vard─▒r, Ilgaz Defne'yi kurtarmak ad─▒na b├╝y├╝k bir ikilemin i├žine d├╝┼čer.

