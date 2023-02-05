Survivor dokunulmazlık yağmuru oyununu kim kazandı? - 5 Şubat Survivor yokluk adasına kim gitti? Chaby Han neden veda etti

Survivor dokunulmazlık yağmuru oyununu kim kazandı? - 5 Şubat Survivor yokluk adasına kim gitti? Chaby Han neden veda etti

Survivor'da heyecan artarak devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık yağmuru oyununun kazananı ve yokuluk adasına giden isimler en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 5 Şubat 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 01:30