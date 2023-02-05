Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 13. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 5 Şubat Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 13. ve son bölüm bilgileri...

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 13. bölümüyle ekrana geliyor. Pazar günlerinin vazgeçilmez komedi dizisi olan Güzel Günler'in 5 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 13. ve son bölüm bilgileri...

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GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜM ÖZETİ

Setrak'tan yadigar kalan kolyenin, Alya'nın eline geçtiğini öğrenen Selma'nın kalbi bir kez daha kırılmıştır.

Selma'nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun'dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma'yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır.

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Altan ve Atakan formalite evliliğin kurallarını belirlemeye çalışırken, Kıymet ve Hâkim gözlerden uzak bir akşam yemeği yemeye karar verir.

Cihangir'in Selma'yı dansa kaldırdığı balo, sürpriz bir haber sonrası Mihran'la ikisinin arasının yeniden açılmasına sebep olacaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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