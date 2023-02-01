Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 1 Şubat Çarşamba akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1 Şubat Çarşamba tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yay��nlandı.
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12 - 13 - 79 - 87 - 88 - 89 Joker: 29 SüperStar: 87